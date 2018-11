Baseler Forschungsprojekt ergründet Muskelschwund im Alter

Basel (APA/sda) - Im Alter schwinden die Muskeln. Die molekularen Prozesse dahinter bergen noch viele Rätsel. Mehrere Forschungsgruppen der Universität Basel erforschen diese Prozesse. Demnach scheint der mTORC1-Proteinkomplex eine wichtige Rolle zu spielen.

„Warum es mit dem Muskelauf- und -abbau im Alter weniger klappt und was sich dabei auf der molekularen Ebene genau abspielt, ist weitgehend unbekannt“, sagte Neurobiologe Markus Rüegg von der Universität Basel. Sein Team arbeitet deshalb mit den Forschungsgruppen von Christoph Handschin und Mihaela Zavolan sowie mit Wissenschaftern von Novartis zusammen, um die Prozesse hinter dem Muskelschwund im Alter zu entschlüsseln. Das vom Schweizerischen Nationalfonds (SNF) geförderte Projekt wurde in der aktuellen Ausgabe des Magazins „Uni Nova“ der Universität Basel vorgestellt.

Rüegg und sein Team untersuchen, was zwischen Nerven und den Muskeln als Zielorgan geschieht. Außerdem suchen sie nach Ansatzpunkten zur Therapie seltener Muskelkrankheiten, die auch Rückschlüsse auf den Muskelschwund im Alter zulassen könnten. Die Forschungsgruppe um Handschin fokussiert darauf, was beim Trainieren gesunder Muskeln geschieht, während Zavolans Team die großen Datenmengen analysiert, die aus Experimenten rund um die Zellprozesse hervorgehen.

Erste überraschende Resultate habe das Projekt bereits geliefert, war dem Magazinartikel zu entnehmen. Dabei geht es um einen molekularen Schalter namens mTORC1, der registriert, wie viel Nahrung, Eiweißbausteine (Aminosäuren) und Energie für den Bau von Proteinen zur Verfügung stehen. Wenn etwas fehlt, verhindert mTORC1 die Herstellung von Proteinen, auch für die Muskeln. Sind alle notwendigen Bausteine vorhanden, bleibt der Schalter „aufgedreht“, die ganze Vielfalt der Proteine werde hergestellt. Der Schalter bestimmt so auch Zellgröße und Wachstum.

mTOR ist ein Enzym von Zellen. Es steuert sowohl das Zellwachstum als auch den Stoffwechsel. Es war bereits bekannt, dass seine Fehlfunktion zum Wuchern von Tumorzellen führen kann. mTOR liegt in Zellen in der Form von zwei verschiedenen Proteinkomplexen - mTORC1 und mTORC2 - vor. mTOR-Inhibitoren, zum Beispiel die Substanz Rapamycin, werden in der Krebstherapie, aber auch in der Immunsuppression nach Organtransplantationen eingesetzt.

Ständiges Aktivieren von mTORC1 wäre laut den Schweizer Forschern jedenfalls keine Lösung gegen Muskelschwund im Alter. Mäuse, bei denen der „Schalter“ ständig aufgedreht war, bekamen nicht einfach große Muskeln. Es kostete sie mitunter das Leben. Wahrscheinlich liegt es an der Feinabstimmung zwischen Aktivierung und Dämpfung, ob die Wirkung positiv oder negativ ist.