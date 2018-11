Poroschenko will Bischöfe des Moskauer Patriarchats treffen

Kiew (APA) - Der ukrainische Staatspräsident Petro Poroschenko möchte am Dienstag mit allen Bischöfen der Ukrainisch-orthodoxen Kirche des Moskauer Patriarchats zusammentreffen. Die Kanzlei der Kirchenleitung in Kiew machte keine Angaben über die Tagesordnung des Treffens und lehnte auch jede Stellungnahme ab, berichtete der Informationsdienst der Stiftung „Pro Oriente“ laut Kathpress am Montag.

Ebenso sei nicht mitgeteilt worden, ob das Oberhaupt der mit Moskau verbundenen Ukrainisch-orthodoxen Kirche, Metropolit Onufrij (Berezowskij), an dem Treffen teilnehmen wird.

In Kiew wird vermutet, dass es um den Versuch geht, scharfe Aussagen Poroschenkos vom vergangenen Mittwoch auszubügeln: „Ist es normal, wenn der russische Sicherheitsrat unter dem Vorsitz von Putin mit dem einzigen Tagesordnungspunkt zusammentritt, wie die russisch-orthodoxe Kirche in der Ukraine zu schützen ist?“, hatte der ukrainische Staatschef nach Medienberichten bei einer internationalen Konferenz gemeint und in Richtung von Russlands Staatsspitze gezürnt: „Eure Kirche, eure Armee, eure Waffen haben hier nichts zu suchen. Geht zurück nach Russland!“ Poroschenko kämpft seit Jahren für die Abspaltung der ukrainischen Orthodoxie von Russland. Moskau pocht hingegen auf die Oberhoheit über die ukrainisch-orthodoxe Kirche.

Das russisch-orthodoxe Moskauer Patriarchat antwortete auf niedriger hierarchischer Stufe: Der für interorthodoxe Beziehungen zuständige Sekretär des Außenamts des Moskauer Patriarchats, Erzpriester Igor Jakimtschuk, brachte die „Sorge“ zum Ausdruck, dass es Pläne der ukrainischen Behörden gebe, die Auseinandersetzung um die kirchliche Zukunft in der Ukraine mit Gewalt zu lösen. Die Worte Poroschenkos vom Mittwoch stünden im Gegensatz zu seinen früheren Versicherungen, dass alle orthodoxen Gläubigen in der Ukraine das Recht haben würden, sich für eine Kirche ihrer Wahl zu entscheiden und dass niemand gezwungen sein werde, sich der geplanten neuen autokephalen Kirche anzuschließen.

Die Ukraine sei die Heimat der Gläubigen der ukrainisch-orthodoxen Kirche des Moskauer Patriarchats, niemand von ihnen wolle das Land auf eigenen Wunsch verlassen, sagte Jakimtschuk. „Wenn Poroschenko meint, die russisch-orthodoxe Kirche habe in der Ukraine nichts zu suchen, wen meint er?“, kritisierte auch Wladimir Legojda, Leiter der Moskauer Synodalabteilung für Kirche, Gesellschaft und Beziehungen zu den Medien, die Worte des ukrainischen Präsidenten. „Metropolit Onufrij, sein Klerus und sein Kirchenvolk sind alle ukrainische Bürger“, hielt Legojda fest.