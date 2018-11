Brexit - EU-Kommission: Gespräche auf technischer Ebene laufen

Brüssel (APA) - Die EU-Kommission sieht noch zu wenig Fortschritte bei den Brexit-Verhandlungen. „Die Gespräche auf technischer Ebene laufen, aber wir sind noch nicht so weit“, erklärte ein Sprecher am Montag in Brüssel.

Angesprochen auf eine Aussage des spanischen Regierungschefs Pedro Sanchez, wonach er May empfehlen würde, ein zweites Referendum abzuhalten, sagte der Sprecher, die Kommission gebe auf Was-Wäre-Wenn-Fragen keine Antwort. Dies sei für die Brüsseler Behörde eine „rote Linie“. Man kommentiere auch keine Kommentare.

Jedenfalls würden die Verhandlungen für einen Brexit-Deal weiterlaufen. „Die Vorbereitungsarbeiten dauern schon ein Jahr und werden fortgesetzt.“