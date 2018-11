Fußball: Sabitzer sagte ÖFB-Team ab 2 - Kommentar Goiginger

Wien/Linz (APA) - Thomas Goiginger hat sich über seine erstmalige ÖFB-Einberufung erfreut gezeigt. „Ich erwarte mir viele neue Eindrücke und bin sehr stolz darauf, es nun ins Nationalteam geschafft zu haben“, wurde der Offensivspieler am Montag in einer LASK-Aussendung zitiert. Seine Nominierung wertete Goiginger darin auch als „große Anerkennung an die gesamte Leistung des LASK und unsere tolle Mannschaft“.

Im Oktober hatte mit Gernot Trauner im Testspiel in Dänemark (0:2) bereits ein anderer Spieler der Linzer im Nationalteam debütiert. Der LASK-Kapitän steht diesmal wie Clubkollege Maximilian Ullmann auf der Abrufliste.