Signa/Funke - Raiffeisen gelassen

Wien (APA) - Von Raiffeisen-Seite ist am Montag der Einstieg der Signa-Holding in die österreichischen Medienbeteiligungen der Funke-Gruppe gelassen kommentiert worden. Raiffeisen werde im „Kurier“ weiterhin „die klare Mehrheitsposition von 51 Prozent“ haben und es werde sich somit nichts ändern, sagte der Chef der Raiffeisen-Holding Niederösterreich-Wien und „Kurier“-Aufsichtsratschef Erwin Hameseder der APA.

Raiffeisen sei von der Vereinbarung zwischen Funke und Signa kurzfristig informiert worden, meinte er. Aber: „Meines Wissens ist es so, dass nach wie vor Funke selbst in der Österreich-Holding die alleinige Kontrolle hat. Unter dieser Voraussetzung ändert sich nichts.“ Ebenso wichtig sei, „dass es mit der ‚Krone‘ in der Mediaprint weiterhin eine sehr gute Zusammenarbeit gibt“. Die Mediaprint ist die gemeinsame Verlagstochter von „Kronen Zeitung“ und „Kurier“.

Keinen Kommentar gibt es von Christoph Dichand, hieß es am Montag auf APA-Anfrage im Büro des „Krone“-Chefredakteurs und -Herausgebers, der die Familie im Gesellschafterausschuss vertritt.

~ WEB http://www.raiffeisen.at

http://www.signa.at ~ APA313 2018-11-12/14:03