München (APA/Reuters) - Der wiederholt als möglicher deutscher Innenminister gehandelte CSU-Politiker Joachim Herrmann bleibt Innenminister in Bayern. Der 62-Jährige solle dem neuen Kabinett in gleicher Funktion wie bisher angehören, sagte der wiedergewählte Ministerpräsident Markus Söder am Montag im Landtag in München.

Die Vereidigung der 17 von Söder ernannten Minister und Staatssekretäre ist am Nachmittag im Landtagsplenum vorgesehen. Herrmann, der als einer der profiliertesten Innenpolitiker der CSU gilt, war von seiner Partei bereits früher als möglicher deutscher Innenminister vorgesehen gewesen. Nach der Bundestagswahl übernahm jedoch CSU-Chef Horst Seehofer das Amt und räumte im Gegenzug den Posten des bayerischen Regierungschefs für seinen langjährigen Rivalen Söder. Herrmann hatte vor Kurzem betont, er wolle in Bayern bleiben, da er sich dem Votum der Bürger bei der Landtagswahl verpflichtet sehe.

Seehofer kündigte am Montag seinen Rücktritt als CSU-Chef an, will nach eigenen Angaben aber deutscher Innenminister bleiben. Diese Aussage Seehofers bei einem Termin am Montag in Bautzen sorgte für Verwirrung. Denn Teilnehmer einer CSU-Gremiensitzung hatten nach eigenen Angaben Seehofers Äußerungen hinter verschlossenen Türen am Sonntagabend so verstanden, dass Seehofer sein Ministeramt nicht bis zum Ende der Legislaturperiode ausüben wolle.

Die CSU hatte bei der Wahl Mitte Oktober mit einem historisch schwachen Ergebnis ihre absolute Mehrheit verloren. Sie regiert nun in einer Koalition mit den Freien Wählern. Vize-Regierungschef und Minister für Wirtschaft und Energie wird Freie-Wähler-Chef Hubert Aiwanger. Finanzminister bleibt der CSU-Politiker und enge Söder-Vertraute Albert Füracker. Die CSU gibt auch die beiden Ministerien für Schulen und Umwelt an die Freien Wähler ab.