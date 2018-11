Wien/Brüssel (APA) - Der Publizist und Osteuropa-Experte Paul Lendvai erhält den diesjährigen Prix du Livre Europeen in der Sparte „Essays“. Die seit 2007 vergebene und mit 10.000 Euro dotierte Auszeichnung wurde dem in Ungarn geborenen österreichischen Journalisten für sein Buch „Orbans Ungarn“, das 2016 auf Deutsch erschienen ist, zugesprochen. Die Verleihung findet am 5. Dezember im EU-Parlament statt.

