Zwei Verletzte bei Pkw-Frontalkollision im Bezirk Baden

Oberwaltersdorf (APA) - Bei einer Pkw-Frontalkollision sind am Montagvormittag in Oberwaltersdorf (Bezirk Baden) zwei Personen verletzt worden. Eine 52-Jährige geriet laut Polizei mit ihrem Auto auf der B210 in einer Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit dem Wagen eines 77-Jährigen. Beide Lenker erlitten Blessuren und wurden nach der Versorgung an Ort und Stelle ins Landesklinikum Baden eingeliefert.