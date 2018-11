Grazer Pyramidenspiel-Prozess 2 - Mitschnitt von Telefonat vorgelegt

Graz (APA) - Die Befragung des ehemaligen Chefermittlers im steirischen Pyramidenspiel hat am Montagnachmittag schärfere Formen angenommen. Ein Verteidiger konfrontierte den Zeugen mit der Abschrift eines Telefonates, in dem es um die Beiziehung eines Anwalts durch Verdächtige ging. Dann unterstellte ein anderer Anwalt dem Pensionisten eine mögliche Anstiftung zum Amtsmissbrauch, weil dieser Akten einsah.

Nach den Hausdurchsuchungen gingen die Ermittlungen im Fall des Pyramidenspiels erst richtig los. Dabei war die Polizeiinspektion Voitsberg allein zuständig. „Haben Sie sich im Stich gelassen gefühlt vom Landeskriminalamt?“, fragte Staatsanwalt Hansjörg Bacher. „Ja, sicher“, antwortete der pensionierte Chefermittler. Es habe geheißen, er müsse einmal aufhören zu ermitteln, und zwar vor allem in Bezug auf einen seiner Kollegen. „Ich habe gesagt, das will ich schriftlich“, erzählte der Zeuge. Schriftlich kam aber nichts, also machte er weiter.

Er betonte, dass er nie jemanden bei den Befragungen unter Druck gesetzt habe. Auch die Anwesenheit eines Anwalts habe er niemandem verwehrt. „Haben Sie gesagt, es ist mir Blunzn, ob ein Anwalt dabei ist oder nicht. Sie können einen mitbringen, wenn der anfängt, herumzureden, breche ich sofort ab und rufe den Staatsanwalt an“, hielt ihm der Verteidiger vor. „Das habe ich nie gesagt“, erklärte der Befragte. Daraufhin legte der Anwalt die Abschrift eines Telefonates vor, in dem der Zeuge genau diese Worte gesagt haben soll. Der dazugehörige Mitschnitt könne auch jederzeit vorgelegt werden, bestätigte eine der Angeklagten.

Für den Ex-Polizisten sollte es aber noch brisanter werden. Als er erklärte, er wisse bestimmte Details nicht mehr und müsste in den Akten nachschauen, hakte der Anwalt sofort ein. „Sie haben als Pensionist Einsicht in die Akten der Polizeistation?“. „Ich gehe hin und lasse sie mir zeigen“, bestätigte der Zeuge. „Sind Sie schon auf die Idee gekommen, dass das Anstiftung zum Amtsmissbrauch sein könnte?“, fragte der Verteidiger. „Nein“, kam die Antwort. Im Übrigen habe er nur „hineingeschaut, damit ich auf die Verhandlung vorbereitet bin“, rechtfertigte er sein Verhalten, das ihm offensichtlich immer noch völlig korrekt erschien.