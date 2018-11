Thaci: Unterstützung Putins für Abkommen zwischen Kosovo und Serbien

Prishtina (Pristina)/Moskau/Paris (APA) - Der kosovarische Präsident Hashim Thaci hat nach eigenen Angaben bei einem Treffen mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin in Paris die Unterstützung Russlands für ein rechtlich bindendes Abkommen zwischen Serbien und dem Kosovo erhalten. Thaci hatte am Sonntag dem Gedenken zum Ende des Ersten Weltkrieges in Paris beigewohnt.

Wie Thaci am Montag auf Facebook schrieb, sei Putin deutlich gewesen: „Falls ihr (Kosovo und Serbien) ein friedliches Abkommen erzielt, wird Russland es unterstützen“.

Thaci hatte sich vor Wochen für eine Grenzkorrektur mit Serbien ausgesprochen, die den Anschluss von drei südserbischen Kommunen mit albanischem Bevölkerungsanteil an den Kosovo ermöglichen würde. Sein serbischer Amtskollege Aleksandar Vucic sprach gleichzeitig von der „Grenzziehung mit den Kosovo-Albanern“. Ihre Vorschläge trafen auf Widerstand in beiden Staaten wie auch in der internationalen Staatengemeinschaft.

Der EU-initiierte Normalisierungsdialog steckt unterdessen seit längerer Zeit in der Sackgasse.