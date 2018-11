Le Maire: Trumps Tweet ist „Ansporn“ für europäische Armee

Paris/St. John‘s (APA/AFP) - Nach scharfer Kritik von US-Präsident Donald Trump hat auch Frankreichs Wirtschaftsminister Bruno Le Maire für die Gründung einer europäischen Armee geworben. Er sehe Trumps wütenden Tweet als „zusätzlichen Ansporn“ für die Umsetzung des Vorschlags von Präsident Emmanuel Macron, sagte Le Maire am Montag dem Radiosender France Inter.

Trump hatte Macrons Vorschlag zur Gründung einer eigenen europäischen Armee am Wochenende im Kurzbotschaftendienst Twitter als „sehr beleidigend“ kritisiert. Macron hatte in der vergangenen Woche in einem Radio-Interview gesagt, ohne eine „wahre europäische Armee“ könnten sich die Europäer nicht verteidigen. Dabei verwies er auf Bedrohungen aus China und Russland, aber auch durch die in vielen Fragen geänderte US-Politik. Trump entgegnete am Freitagabend unmittelbar nach seiner Ankunft zu einem Besuch in Paris, Europa solle „erst einmal seinen fairen Anteil an den Kosten der NATO bezahlen“.

Kurz vor einem Treffen von Macron und Trump am Samstag räumte der Elysee-Palast ein, dass Macrons Äußerungen Verwirrung ausgelöst haben könnten. Er habe aber nie gesagt, dass eine europäische Armee gegen die USA nötig sei. Macron hatte in dem Interview unter anderem auf Cyberbedrohungen verwiesen.

Bei dem Vier-Augen-Gespräch mit Trump bemühte sich der französische Präsident dann um Entspannung. Macron sagte, er unterstütze Trumps Forderung nach einer besseren Lastenverteilung innerhalb der NATO. Europa könne „einen größeren Teil der gemeinsamen Lasten in der NATO tragen“.

La Maire bekräftigte, Europa müsse sich auch selbst verteidigen können. Als „größte Bedrohung“ nannte er „den islamistischen Terrorismus“.

Auch die deutsche Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen sprach sich für eine engere Zusammenarbeit auf europäischer Ebene aus. „Wir können in den Verfahren besser und schneller werden“. „Ich könnte mir vorstellen, dass wir zwischen den europäischen Nationen über einen Ausschuss reden, der mit den verschiedenen Ländern besetzt ist, um schneller auch zu Ergebnissen zu kommen“, sagte die Ministerin. Dieser Ausschuss solle dann auch die Verantwortung tragen für die unterschiedlichen Nationen, welche die Armee der Europäer bilden - und gewährleisten, dass „schneller in Krisensituationen reagiert werden kann, wenn der Einsatz europäischer Truppen dann auch erforderlich ist“.