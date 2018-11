Burgtheater 2 - Drozda weist Hartmann-Anschuldigungen zurück

Wien (APA) - Die Kritik von Ex-Burgtheaterdirektor Matthias Hartmann am früheren Burg-Geschäftsführer Thomas Drozda weist dieser Montagnachmittag „deutlich zurück“. In einer schriftlichen Stellungnahme spricht der SPÖ-Bundesgeschäftsführer angesichts eines Hartmann-Interviews mit „Addendum“ von „tatsachenwidrigen und rufschädigen Behauptungen“. Er behalte sich daher medien- und zivilrechtliche Schritte vor.

Eine von Hartmann in den Raum gestellte Bilanzfälschung während seiner Zeit am Burgtheater sei bereits Gegenstand einer anonymen Anzeige gewesen, die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft wurden allerdings eingestellt, so Drozda. Auch die Abschreibungen von Produktionen über einen Zeitraum von bis zu drei Jahren seien in der damaligen Direktion üblich gewesen und mit der konkreten Nutzungsdauer in Zusammenhang gestanden. Zudem verwies Drozda auf eine 2008 durchgeführte Steuerprüfung, die keinerlei Beanstandungen ergeben habe.