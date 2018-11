Vorarlberger Polizei nahm Jugendbande fest

Bregenz (APA) - Die Vorarlberger Polizei hat fünf junge Männer im Alter zwischen 14 und 19 Jahren festgenommen, die im September im Großraum Bregenz unter anderem mehrere Einbruchsdiebstähle in abgestellte Fahrzeuge begangen haben. Der 14-Jährige nahm außerdem zwei der Autos unbefugt in Betrieb, teilte die Polizei mit. Er und ein 15-Jähriger wurden in Untersuchungshaft genommen.

Die Heranwachsenden sollen laut Polizei zwischen 20. und 27. September „zahlreiche strafrechtliche Delikte“ verübt haben. Außer den Einbruchsdiebstählen wurden dem Quintett auch das Plündern von Zeitungskassen sowie diverse Unterschlagungen nachgewiesen. Die Beschuldigten zeigten sich in der überwiegenden Anzahl der Fälle geständig.