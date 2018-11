Slowenischer Premier fordert ultimativ Rücktritt von Minister

Ljubljana (APA) - Nur zwei Monate nach ihrem Antritt steht die slowenische Regierung vor ihrer ersten großen Belastungsprobe. Ministerpräsident Marjan Sarec hat am Montag ultimativ den Rücktritt von Kohäsionsminister Marko Bandelli gefordert, der der zweitkleinsten der fünf Regierungsparteien, der liberalen „Partei von Alenka Bratusek“ (SAB) angehört. Ihm wird Druckausübung vor den Lokalwahlen vorgeworfen.

Bandelli soll im September einem Bürgermeisterkandidaten in seiner Heimatgemeinde Komen per E-Mail gedroht haben, der Gemeinde die Unterstützung seines Ressorts und jenes des Infrastrukturministeriums zu entziehen. Letzteres wird von Ex-Regierungschefin Alenka Bratusek geführt. Bandelli entschuldigte sich in der Vorwoche öffentlich für seine Worte, doch reicht das Premier Sarec, der vor seinem Wechsel in den Regierungspalast selbst Bürgermeister gewesen war, nicht. Die Lokalwahlen finden am Sonntag statt.

Sarec setzte Bandelli am Montag eine Frist bis Dienstag. Sollte er bis dahin nicht zurücktreten, werde er dem Parlament seine Abberufung vorschlagen. Obwohl Sarec‘ Fünf-Parteien-Koalition im Parlament keine Mehrheit hat, dürfte Bandelli ein Parlamentsvotum kaum überstehen. Tatsächlich bereitet die konservative Demokratische Partei (SDS) von Ex-Premier Jansa Medienberichten zufolge bereits einen Misstrauensantrag gegen Bandelli vor. Die SAB will am Dienstag über das weitere Schicksal ihres Ministers beraten, der auch Vize-Parteichef ist.

Berichten zufolge war das umstrittene E-Mail im September nicht der einzige Fehltritt des Ministers, der unter anderem für die Abwicklung von EU-Förderprojekten zuständig ist. Im Oktober soll er in einer Facebook-Debatte mit einem anderen Bürgermeisterkandidaten angekündigt haben, dass derjenige Kandidat, den seine Partei unterstützen wird, die volle Unterstützung der beiden SAB-Ministerien genießen wird. Auf das Bekanntwerden des Posts reagierte er in der Vorwoche radikal: Er zog sich aus den sozialen Netzwerken zurück und löschte seine Accounts.

Sollte die SAB ihren Minister um jeden Preis verteidigen wollen, könnte es zu Spannungen in der fragilen Regierungskoalition kommen. Sarec und Bratusek sollen schon seit Beginn der Koalition ein angespanntes Verhältnis haben. So war die SAB jene Partei, die sich in den Regierungsverhandlungen am meisten zierte. Bratusek zeigte sich damals enttäuscht, dass ihre Partei nicht das Finanzministerium erhalten hatte. „Die Burschen haben eben anders entschieden“, kommentierte sie mit Blick auf die vier anderen Parteichefs.