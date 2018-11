IGGÖ: Olgun kandidiert nicht mehr, Vural soll folgen

Wien (APA) - Die Karten in der Islamischen Glaubensgemeinschaft (IGGÖ) werden mit der am Wochenende überraschend beschlossenen vorgezogenen Wahl neu gemischt. Der amtierende Präsident Ibrahim Olgun will nicht mehr kandidieren, kündigte er in der „Presse“ (Montag-Ausgabe) an. Als sein Nachfolger wird der Rechtsanwalt Ümit Vural, derzeit Vorsitzender des Schurarats, gehandelt.

„Ich bin enttäuscht über die politischen Geschehnisse in der Glaubensgemeinschaft“, sagte Olgun, der gerade einmal zweieinhalb Jahre IGGÖ-Präsident war und dem türkischen Verein Atib nahe steht. Dementsprechend will er sich von der Spitze zurückziehen: „Ich habe überhaupt kein Interesse an einer Funktion in den Gremien der Glaubensgemeinschaft. Ich werde auch in keiner Weise mehr eine hohe Funktion in der Glaubensgemeinschaft einnehmen.“ Gerüchten zufolge heißt der Favorit laut Medienberichten Vural, der ebenfalls zu den Kritikern Olguns gehört.

Ebenfalls für kein Amt zur Verfügung steht mehr IGGÖ-Vizepräsident Abdi Tasdögen, wie der „Standard“ berichtete. Neu gewählt werden sollen alle Funktionen in der Glaubensgemeinschaft am 8. Dezember.