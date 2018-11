Nestle erhöht Anteil an Nahrungsmittel-Allergie-Firma

Vevey (APA/Reuters) - Nestle baut die Beteiligung an der auf Nahrungsmittelallergien spezialisierten Firma Aimmune Therapeutics aus. Die Gesundheitssparte Health Science investiert 98 Mio. Dollar (86,4 Mio. Euro) in neue Aimmune-Aktien, wie das Biopharmaunternehmen am Montag mitteilte.

Damit steigt der Anteil des Schweizer Konzerns auf knapp 19 Prozent. Zudem haben die beiden Firmen ihre ursprünglich auf zwei Jahre angelegte Partnerschaft um weitere zwei Jahre verlängert.

„Mit dieser Investition bleibt Nestle Health Science der größte Investor in Aimmune“, sagte Nestle-Spartenchef Greg Behar. Der Nahrungsmittelkonzern unterstreiche damit sein strategisches Interesse an der Firma.

Aimmune entwickelt etwa den Wirkstoff AR101 für Menschen, die eine Erdnuss-Allergie haben. Das Unternehmen sieht sich mit der Geldspritze aus der Schweiz und den bestehenden Barmitteln nun gut gerüstet - bis über die Zeit der US-Marktzulassung des Wirkstoffs AR101 hinaus.

~ ISIN CH0038863350 WEB http://www.nestle.com/ ~ APA388 2018-11-12/15:50