APA - E U - R A T S V O R S I T Z - Ü B E R B L I C K - 12. November

EU beunruhigt über Verzögerungen in den Brexit-Verhandlungen

Brüssel - Die EU zeigt sich beunruhigt über die Verzögerungen in den Brexit-Verhandlungen. „So viel Zeit haben wir nicht mehr“, sagte der deutsche Europastaatsminister Michael Roth am Montag in Brüssel vor einem Rats-Treffen, und eine Verlängerung der Gespräche sei nur schwer umsetzbar. EU-Minister Gernot Blümel (ÖVP) sieht zwar eine zunehmende Dynamik, doch „leider Gottes sind die Fortschritte bis dato nicht ausreichend“. EU-Chefunterhändler Michel Barnier kündigte an, seine „intensiven Verhandlungsbemühungen“ in der hoch umstrittenen Frage der künftigen Grenze zwischen Irland und Nordirland fortzusetzen.

Britische Ex-Ministerin: Parlament wird Mays Brexit-Plan ablehnen

London - Der Ausstieg des Landes aus der Europäischen Union ist in Großbritannien immer umstrittener. Einer Parteifreundin von Theresa May zufolge muss die Premierministerin sowohl im Parlament als auch im eigenen Kabinett um Unterstützung für ihre Brexit-Pläne bangen. Die frühere britische Bildungsministerin Justine Greening sagte am Montag im Rundfunksender „BBC“, nach ihrer Einschätzung werde das Parlament sowohl einen Austritt ohne eine Vereinbarung mit der EU als auch Mays Plan für einen Brexit ablehnen. Zugleich sprach sich die konservative EU-Befürworterin für ein neues Referendum aus, bei dem die Bürger über drei Optionen entscheiden sollten: Mays Brexit-Plan, ein Austritt auf der Basis der Regeln der Welthandelsorganisation (WTO) oder ein Verbleib in der EU. Der britische Ex-Außenminister Boris Johnson, ein Brexit-Hardliner, rief Mays Kabinett unterdessen zur „Meuterei“ auf.

Merkel warnt: „Europäisches Friedensprojekt in Gefahr“

Paris - Die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel hat bei den Pariser Gedenkfeiern zum Ende des Ersten Weltkriegs vor erneuten Gefahren für den Frieden in Europa und in der Welt gewarnt. „Wir sehen doch, dass internationale Zusammenarbeit, friedlicher Interessenausgleich, ja selbst das europäische Friedensprojekt wieder infrage gestellt werden“, mahnte die Kanzlerin am Sonntag. Sie sei in Sorge, „dass sich wieder nationales Scheuklappendenken ausbreitet“, sagte sie als Eröffnungsrednerin eines dreitägigen Friedensforums in der französischen Hauptstadt. „Wir sehen die Bereitschaft, Eigeninteressen schlimmstenfalls wieder auch mit Gewalt durchzusetzen“, sagte Merkel.

Juncker: EU braucht eine Digitalsteuer

Berlin - EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker hat nachdrücklich für eine Digitalsteuer auf die Umsätze aus Onlinewerbung, Vermittlerplattformen und digitaler Datenweitergabe großer Internetkonzerne in der EU plädiert. „Wir brauchen eine Digitalsteuer - es geht nicht anders“, sagte Juncker am Montag bei einem „Wirtschaftsgipfel“ der Süddeutschen Zeitung in Berlin. Dies sei aus Gründen einer gerechten Besteuerung unabdingbar. Für eine Digitalsteuer setzt sich besonders Finanzminister Hartwig Löger (ÖVP) im Rahmen der österreichischen EU-Ratspräsidentschaft ein. Er strebt bis Dezember eine Einigung auf eine gemeinsame Position zu dem Thema an.

EU und USA vereinbarten Regel-Dialog zu Desinformation vor Wahlen

Washington - Die EU und die USA haben einen regelmäßigen Dialog und systematischen Informationsaustausch zu Fehlinformationen vor Wahlen vereinbart. Auch ein besserer grenzüberschreitender Zugang zu elektronischen Beweismitteln (E-Evidence) wurde vorige Woche bei einem Treffen in Washington akkordiert, teilte das Büro von Justizminister Josef Moser (ÖVP) am Montag mit. Datenmissbrauch im Zusammenhang mit Wahlen sei eine neue Herausforderung, freie und faire Wahlen seien für die EU zugleich oberste Priorität, so Moser. In den letzten Jahren habe die Kriminalität im Internet „insbesondere Betrug, Drogenhandel aber auch Terrorismus“ stetig zugenommen. Zur Aufklärung dieser Straftaten sei es notwendig, rasch elektronische Beweismittel zu erlangen, die oft von Online-Diensten in einem anderen Staat gespeichert sind.

Deutschland und Frankreich bremsen bei Einigung auf nächsten Finanzrahmen

Brüssel - EU-Haushaltskommissar Günther Oettinger scheint mit seinen Forderungen nach einem schnellen Abschluss der EU-Finanzplanungen für das kommende Jahrzehnt abzublitzen. Für Frankreich gehe es darum, ein gutes Budget für die Zeit ab 2021 zu haben und nicht darum, vor der Europawahl im Mai 2019 fertig zu sein, sagte die französische Europaministerin Nathalie Loiseau am Montag am Rande von EU-Beratungen. Der deutsche Europastaatsminister Michael Roth sagte, er erwarte eine Einigung „spätestens Ende nächsten Jahres“. Ein Entwurf für den künftigen Finanzrahmen der EU war bereits Anfang Mai von Oettinger präsentiert worden. Er sieht vor, den Gemeinschaftshaushalt im nächsten Jahrzehnt auf 1.279 Milliarden Euro aufzustocken und mehr Geld für Verteidigung, Forschung, Jugend und Grenzschutz auszugeben. Finanzhilfen für Landwirte und strukturschwache Regionen sollen hingegen gekürzt werden. Die Entscheidung muss am Ende einstimmig fallen. Oettinger argumentiert, dass Landwirte, Bürgermeister und regionalen Regierungen als Empfänger von EU-Geldern Planungssicherheit bräuchten.

EZB sorgt sich um Schuldenberg Italiens

Frankfurt/Rom - Der Konflikt um die Budgetpläne der italienischen Regierung treibt die Europäische Zentralbank (EZB) um. In Europa gebe es wieder Sorgen hinsichtlich der Tragfähigkeit der Schulden von Staaten und Privatwirtschaft, sagte EZB-Vizechef Luis de Guindos am Montag auf einer Finanzkonferenz in Frankfurt. Italien sei gegenwärtig der prominenteste Fall. Kurz vor Ablauf der von der EU-Kommission gesetzten Frist im Defizitstreit mit Italien kommt Regierungschef Giuseppe Conte Insidern zufolge am Montag mit seinen wichtigsten Minister zusammen. Die Koalition aus populistischer Fünf-Sterne-Bewegung und rechter Lega rechnet für 2019 mit einem Budgetdefizit von 2,4 Prozent. Die Vorgängerregierung hatte 0,8 Prozent in Aussicht genommen. Die EU-Kommission verlangt eine Änderung der Pläne bis Dienstag.