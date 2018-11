US-Börsen starten mit Abschlägen

New York (APA) - Die US-Börsen haben die neue Handelswoche mit Abschlägen begonnen und damit an ihre Kursverluste der vergangenen Woche angeknüpft. Weiterhin sorgen vor allem die Zinsentwicklung in den USA für trübe Stimmung an den Aktienmärkten. Zudem verwiesen Marktteilnehmer auf den starken US-Dollar, der die Exportaussichten der Unternehmen dämpfe.

Gegen 15.55 Uhr fiel der Dow Jones Industrial Index um 187,52 Einheiten oder 0,72 Prozent auf 25.801,78 Zähler. Der S&P-500 Index sank um 23,16 Punkte oder 0,83 Prozent auf 2.757,85 Zähler. Der Nasdaq Composite Index verlor ebenfalls klare 96,81 Punkte oder 1,31 Prozent auf 7.310,09 Einheiten.

In der vergangenen Woche hatte die US-Notenbank Fed erneut signalisiert, ihren Zinserhöhungskurs beibehalten zu wollen. Höhere Zinsen können Aktien gegenüber weniger risikoreichen Anlageformen unattraktiver erscheinen lassen.

Ansonsten dürften wichtige Impulse eher dünn gesät sein. Der US-Anleihenmarkt bleibt heute aufgrund des „Veterans Day“ geschlossen. Außerdem stehen zum Wochenstart keine marktrelevanten Konjunkturdaten auf der Agenda.

Im Auge behalten dürften die Anleger allerdings die Ölpreise. Diese sind am Montag wegen der Aussicht auf ein knapperes Angebot an Rohöl deutlich gestiegen. Saudi-Arabien hatte am Wochenende angekündigt, seine Öllieferungen im Dezember um 500.000 Barrel je Tag zu verringern.

Vor diesem Hintergrund starteten Ölwerte mit Kursgewinnen in den Handel. Chevron zogen um 0,50 Prozent an und ExxonMobil gewannen 0,51 Prozent.

Dagegen mussten Technologiewerte erneut Federn lassen. Eine Kurszielsenkung bescherte Apple einen klaren Abschlag von 3,89 Prozent. Bereits zum zweiten Mal in diesem Jahr hat Analyst Samik Chatterjee von der US-Bank JPMorgan sein Kursziel für die Aktien des iPhone-Herstellers nach unten geschraubt. Chatterjee passte seine Absatzerwartungen für iPhones nach unten an. Der Experte begründete dies mit skeptischeren Konjunkturerwartungen für die Schwellenländer und einem höheren US-Dollar, der die Geräte verteuere.

Auch für Intel (minus 1,22 Prozent) und Microsoft (minus 1,02 Prozent) ging es im Frühhandel bergab. Außerhalb des Dow Jones verloren außerdem Alphabet 1,87 Prozent, Amazon fielen um 2,49 Prozent, und Twitter gaben 2,50 Prozent ab.

Die Aktien des chinesischen Online-Riesen Alibaba fielen trotz starker Umsatzzahlen um 0,64 Prozent. Beim größten Shopping-Ereignis in China verbuchte der Konzern auch in diesem Jahr einen neuen Rekord: Der Online-Riese Alibaba verkaufte am gestrigen „Singles Day“ Waren im Wert von mehr als 21 Milliarden Euro. Die Anleger zeigten sich trotzdem nicht überzeugt. Am Markt wurde darauf hingewiesen, dass sich der Umsatzzuwachs im Vergleich zum Vorjahr abgeschwächt hatte.

