Papst kritisiert fehlenden Willen zu Frieden und Klimaschutz

Vatikanstadt (APA) - Zu deutlich mehr Anstrengungen bei Abrüstung und Klimaschutz hat Papst Franziskus ermuntert. Scheinbar spielten diese Aufgaben derzeit eine immer weniger wichtigere Rolle an den Verhandlungstischen der Welt, sagte er am Montag vor Mitgliedern der Päpstlichen Akademie der Wissenschaften. Es mangle „an Willen und politischer Entschlossenheit, das Wettrüsten zu stoppen und Kriege zu beenden“.

„Hoffentlich werde auch ich, wie mein Vorgänger Johannes Paul II. in seinem Testament, Gott danken können, dass in meiner Amtszeit der Welt das Drama eines Atomkriegs erspart wurde“, sagte Franziskus. Wie Kathpress berichtete, kritisierte er mangelnden Willen zum Umstieg auf erneuerbare Energien und zur Schaffung eines Zugangs zu Wasser, Essen und Gesundheitsversorgung für alle Menschen. Die Wissenschaft, die bei der Analyse der Probleme geholfen habe, solle auch gangbare Lösungen vorschlagen und Gesellschaft wie Regierungen davon überzeugen.

Franziskus mahnte die Wissenschafter mit einem Ausdruck Papst Pauls VI. (1963-1978) zu einer „Nächstenliebe des Wissens“. Forschung müsse dazu beitragen, dass alle „ernährt, geheilt und ausgebildet“ werden.

Die Päpstliche Wissenschaftsakademie hält noch bis Mittwoch ihre Jahrestagung zum Thema „Transformative Rollen von Wissenschaft in der Gesellschaft“. Im Beisein mehrerer Nobelpreisträger untersuchen die Teilnehmer des Treffens im Vatikan bis Mittwoch mögliche Beiträge neuer Grundwissenschaften für besseres Leben. Die Wissenschaftsakademie erinnert auch an ihre im vergangenen Jahr verstorbenen Mitglieder, unter anderem an den britischen Astrophysiker Stephen Hawking.