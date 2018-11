Deutscher Minister: Wir erwarten kein Austeritätsprogramm von Italien

Berlin/Rom (APA/Reuters) - Italien muss dem deutschen Finanzminister Olaf Scholz zufolge kein eisernes Sparprogramm auflegen, um die EU-Haushaltsregeln einzuhalten. Niemand verlange von den Italienern ein Austeritätsprogramm, sagte der Politiker am Montag in Berlin zum Zwist der italienischen Regierung mit der EU. „Ich gehe davon aus, dass die italienische Regierung die notwendigen Entscheidungen treffen wird.“

Das hoch verschuldete Land muss der EU-Kommission bis Dienstag einen überarbeiteten Budgetentwurf für 2019 vorlegen, sonst droht ein Strafverfahren der Europäischen Union. Die neue Regierung in Rom stößt mit ihren Budgetplänen für 2019 auf großen Widerstand in Brüssel. Das Haushaltsdefizit soll den Plänen zufolge auf 2,4 Prozent der Wirtschaftsleistung steigen, das wäre dreimal so viel wie von der Vorgängerregierung in Aussicht gestellt.