Formel 1: Champion Hamilton dankte Mercedes-Mitarbeitern: „Legenden“

Sao Paulo (APA/Reuters) - Formel-1-Weltmeister Lewis Hamilton hat sich am Sonntag nach dem Grand Prix von Brasilien in Sao Paulo bei allen Mercedes-Mitarbeitern bedankt und diese als „Legenden“ bezeichnet. „Es ist eine unglaubliche Ehre, mit euch allen zusammenzuarbeiten“, sagte der 33-jährige Engländer nach seinem zehnten Saisonsieg, mit dem sein Team zum fünften Mal en suite den Konstrukteurstitel gewann.

„Die vergangenen sechs Jahre waren episch und ikonisch. Wir sind jetzt Legenden. Denkt daran. Wenn ihr nach Hause geht und in den Spiegel schaut, wenn ihr aufwacht, dann sagt: ‚Ich bin eine Legende‘“, betonte Hamilton in seiner Rede vor den versammelten Mechanikern, Ingenieuren und Chefs des Rennstalls. Der Brite wird am Dienstag auch noch persönlich vor Ort den Mitarbeitern in den Mercedes-Formel-1-Werken in Brackley und Brixworth danken.

Gleichzeitig hofft Hamilton, dass alle bei der „Sternenflotte“ mit derselben Energie weiterarbeiten. „Ich möchte weiter versuchen, Mercedes zu einer der erfolgreichsten Marken aller Zeiten zu machen“, bekräftigte der Superstar, dass er im nächsten Jahr wieder den WM-Titel holen will. Es wäre sein insgesamt sechster und fünfter in einem „Silberpfeil“ (nach 2014, 2015, 2017 und 2018). Bei seinem Premierentitel 2008 war Hamilton noch für McLaren-Mercedes gefahren.