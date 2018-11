Rohstoffe (17.00) - US-Ölpreis fester

Wien (APA) - Der US-Ölpreis hat am Montag im späten europäischen Handel fester gegenüber dem Vortag tendiert. Gegen 17.00 Uhr kostete ein Barrel (159 Liter) der Ölsorte West Texas Intermediate (WTI) 60,98 Dollar und damit um 1,31 Prozent mehr als am Freitag. Der Future auf ein Barrel der Nordseesorte Brent wurde mit 71,11 Dollar gehandelt, er lag 1,33 Prozent im Plus.

Gestützt wurden die Ölpreise von immer stärkeren Hinweisen auf ein bald sinkendes Angebot. Bereits am Wochenende hatte Saudi-Arabien angekündigt, seine Öllieferungen im Dezember um 500.000 Barrel je Tag zu verringern. Am Montag sagte der saudische Ölminister Khalid Al-Falih nun auf einer Konferenz in Abu Dhabi, eine „technische Analyse“ habe ergeben, dass eine Million Barrel pro Tag weniger nötig sei, um den „Markt zu stabilisieren“.

Auch Äußerungen aus anderen Opec-Ländern lassen darauf schließen, dass die Rohölförderung im kommenden Jahr sinken könnte. Entsprechende Hinweise hatte ein wichtiges Erdölkomitee des Verbunds „Opec Plus“ - bestehend aus der Opec und weiteren großen Förderstaaten - am Wochenende gegeben. Der Ölminister von Oman hatte sich am Sonntag wie Al-Falih für eine Förderkürzung um eine Million Barrel je Tag ausgesprochen.

Der Goldpreis lag am Nachmittag in London bei 1.195,20 Dollar und damit klar unter dem Schlusskurs von Freitag von 1.202,80 Dollar. „Preisbelastend ist der deutlich festere US-Dollar, der auf handelsgewichteter Basis auf den höchsten Stand seit mehr als 16 Monaten steigt“, kommentieren die Analysten der Commerzbank.

Kurse ausgewählter Rohstoffe:

~ Rohöl (USD/Barrel): Zuletzt Änderung (%) Brent 71,11 70,18 +1,33 WTI 60,98 60,19 +1,31 OPEC-Daily 70,68 70,63 +0,07 Edelmetalle (Spot/USD): Gold 1.195,20 1.202,80 -0,63 Silber 14,04 14,18 -0,99 Platin 850,61 854,16 -0,42 Agrarprodukte (USD): Kaffee Robusta 135,45 138,30 -2,06 Kakao 2.238,00 2.250,00 -0,53 Zucker 343,20 344,10 -0,26 Mais 173,50 171,75 +1,02 Sojabohnen 895,00 900,00 -0,56 Weizen 205,00 203,50 +0,74 ~