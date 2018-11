Prager Börse schließt schwächer, PX verliert 0,67 Prozent

Prag (APA) - Die Prager Börse hat am Montag schwächer geschlossen. Der tschechische Leitindex PX ermäßigte sich um 0,67 Prozent auf 1.081,79 Punkte. Das Handelsvolumen lag bei 0,38 (Vortag: 0,45) Mrd. tschechischen Kronen.

Zum Auftakt in die neue Handelswoche drückte eine negative internationale Börsenstimmung auch den tschechischen Aktienmarkt in den Minusbereich. Mangels eigener richtungsweisender Impulse schloss sich Prag der internationalen Tendenz an.

Eine Kursschwäche gab es im Energiebereich bei CEZ sehen. Die CEZ-Papiere büßten 1,2 Prozent an Kurswert ein. Unter den Finanzwerten herrschten einheitlich negative Vorzeichen vor. Moneta Money Bank und Komercni Banka mussten jeweils klare Verluste von 1,2 bzw. 2,0 Prozent verbuchen. Die Aktionäre der Erste Group mussten ein kleines Minus von 0,08 Prozent hinnehmen.

~ ISIN XC0009698371 ~ APA428 2018-11-12/17:09