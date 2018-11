Zwei Palästinenser bei israelischen Luftangriffen getötet

Tel Aviv/Gaza (APA/dpa) - Bei israelischen Luftangriffen im Gazastreifen sind am Montagabend nach palästinensischen Angaben mindestens zwei Menschen getötet worden. Israelische Kampfjets beschossen zahlreiche Ziele in dem Küstenstreifen, nachdem militante Palästinenser von dort aus Dutzende Raketen und Mörsergranaten auf Israel abgefeuert hatten.

Nach Angaben des Gesundheitsministeriums in Gaza wurden bei einem israelischen Angriff in Beit Lahiya im Norden des Palästinensergebietes zwei Männer im Alter von 22 und 27 Jahren tödlich verletzt. Bei dem Einsatz einer israelischen Spezialeinheit im Gazastreifen waren am Vorabend sieben militante Palästinenser und ein israelischer Offizier getötet worden.