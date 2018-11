Frühere Synagoge 2 - Gänserndorf plant Beschwerde gegen Bescheid

Gänserndorf/Wien (APA) - Gänserndorf will gegen den Bescheid des Bundesdenkmalamtes zur ehemaligen Synagoge Beschwerde einbringen, wie Bürgermeister LAbg. Rene Lobner (ÖVP) laut Medienberichten angekündigt hat. Das Gebäude steht seit Jahrzehnten im Eigentum der Stadt und sollte abgerissen werden. Im Sommer war die frühere Synagoge wegen „Gefahr im Verzug“ unter Schutz gestellt worden, eine Prüfung hat das bestätigt.

„Es ist natürlich ein sensibles Thema, das ist klar. Wir werden uns aber nun genau ansehen, ob das Vorgehen des Bundesdenkmalamtes in Bezug auf dieses Gebäude, das ja bereits sehr verfallen ist und bei dem von der ursprünglichen Substanz kaum mehr etwas vorhanden ist, korrekt ist. In jedem Fall werden wir den Bescheid beeinspruchen und auch das Gespräch mit der Israelitischen Kultusgemeinde suchen, um eine vernünftige Lösung im Interesse aller zu finden“, wurde Lobner vom ORF NÖ zitiert. Für die APA war der Bürgermeister am Montag nicht für eine Stellungnahme erreichbar.