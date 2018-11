Budapester Börse schließt deutlich tiefer, BUX verliert 1,24 Prozent

Budapest (APA) - Die Budapester Börse hat Montag merklich schwächer geschlossen. Der ungarische Leitindex BUX gab satte 1,24 Prozent auf 38.108,46 Punkte nach. Das Handelsvolumen belief sich auf 10,9 (zuletzt: 30,6) Mrd. Forint.

Nach einer starken Vorwoche kam der ungarische Aktienmarkt zum Auftakt in die neue Handelswoche wieder klar zurück. Belastend werteten Marktteilnehmer eine sehr negative internationale Börsenstimmung. In Vorwoche konnte der BUX noch ein sattes Plus von mehr als vier Prozent verbuchen.

Unter den ungarischen Schwergewichten absolvierten heute MOL mit einem Abschlag von 2,1 Prozent die auffälligste Kursbewegung. Dahinter verbilligten sich die Papiere der OTP Bank und von Gedeon Richter jeweils um 0,9 Prozent. MTelekom schwächten sich um 0,3 Prozent ab. Die Kursverlusten gingen damit quer durch alle Bereiche.

Die wichtigsten ungarischen Aktien schlossen wie folgt:

~

aktuell zuletzt MTelekom 402 403 MOL 3.014 3.075 OTP Bank 11.000 11.100 Gedeon Richter 5.350 5.400 ~

2018-11-12/17:33