1918/2018 - Tajani: Frieden ist nicht selbstverständlich

Straßburg (APA) - EU-Parlamentspräsident Antonio Tajani hat am Montagabend im Europäischen Parlament in Straßburg an den 100. Jahrestag des Waffenstillstands, mit dem der Erste Weltkrieg beendet worden war, erinnert. „ Die Geschichte ist eine große Meisterin, aber wir schaffen es nicht immer, die Lektionen daraus zu lernen“, sagte Tajani. Leider sei Frieden nicht selbstverständlich.

Umso wichtiger sei es daher, dass das Projekt Europa „für Frieden, Freiheit und Wohlstand“ eintrete. „Das Opfer der 17 Millionen Toten darf nicht umsonst gewesen sein“, betonte er. Tajani hatte an den Feierlichkeiten zum Ende des Ersten Weltkriegs am Sonntag in Paris als Vertreter des EU-Parlaments teilgenommen.