Deutschland übernimmt Kommando über EU-Ausbildungsmission in Mali

Bamako (APA/AFP) - Deutschland hat das Kommando über die EU-Ausbildungsmission in Mali (EU) übernommen, an der auch Österreich beteiligt ist. Im Beisein von Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen und ihrer französischen Kollegin Florence Parly wurde am Montag im Hauptquartier der Mission in der malischen Hauptstadt Bamako die Führung von den spanischen Streitkräften an die Bundeswehr übergeben.

Die EUTM ist eine multinationale Ausbildungsmission der EU, mit der die malische Armee eine militärische Grundlagenausbildung und Beratung erhält. Sie soll die malischen Sicherheitskräfte in die Lage versetzten, die Souveränität, Sicherheit und Stabilität des Landes zu gewährleisten. Die EU-Soldaten beraten das malische Verteidigungsministerium und die Stäbe sowie die Hauptquartiere der Einsatztruppe der G5-Sahel-Staaten Mauretanien, Mali, Niger, Burkina Faso und Tschad. Mehr als 13.000 malische Soldaten wurden bisher ausgebildet.

Die EU-Soldaten beteiligen sich nicht an Kampfhandlungen. Insgesamt nehmen 25 Länder an der Mission teil, darunter 21 EU-Länder mit insgesamt rund 600 Soldaten. Das Einsatzgebiet liegt im Süden Malis und umfasst das Staatsgebiet bis zum Nigerbogen einschließlich der Städte Gao und Timbuktu.

Österreich ist derzeit laut Bundesheer mit zehn Personen an der EU-Ausbildungsmission beteiligt, 2019 soll eine Erhöhung des Kontingents erfolgen. Deutschland ist mit etwa 150 Soldaten vor Ort.