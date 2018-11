Europas Leitbörsen schließen einheitlich im roten Bereich

Frankfurt am Main (APA) - Die europäischen Leitbörsen haben den Handel am Montag einheitlich im roten Bereich beendet. Auf der Stimmung lasteten Sorgen um die Konjunktur, um den italienischen Haushalt sowie um den Brexit.

Der Euro-Stoxx-50 gab 1,10 Prozent auf 3.194,08 Punkte ab. Auch beim britischen FTSE-100 Index ging es um 0,74 Prozent bergab und der deutsche DAX verlor bis Handelsschluss klare 1,77 Prozent.

Im Haushaltsstreit zwischen Italien und der EU läuft die Frist der italienischen Regierung um den von ihr vorgelegten Haushaltsentwurf im Sinne der Kommission nachzubessern am morgigen Dienstag ab. Bisher gab es noch kein Signale des Einlenkens seitens der italienischen Regierung, Insidern zufolge hat sich heute jedoch der italienische Regierungschef Giuseppe Conte mit seinen wichtigsten Ministern zum Budget besprochen.

Die neue Regierung in Rom stößt mit ihren Budgetplänen für 2019 auf großen Widerstand in Brüssel. Das Haushaltsdefizit soll den Plänen zufolge auf 2,4 Prozent der Wirtschaftsleistung steigen, das wäre dreimal so viel wie von der Vorgängerregierung in Aussicht gestellt.

Neue Sorgen um den Brexit kamen indessen auf, nachdem eine Zeitung am Sonntag berichtet hatte, dass sich weitere Minister aus der Regierung von Premierministerin Theresa May zurückziehen könnten, weil sie mit Mays Brexit-Kurs unzufrieden seien.

Unternehmensseitig standen Technologieaktien im Fokus. Die Branche zeigte sich zum Wochenstart erneut klar belastet. „Technologieaktien leiden unter den Sorgen um eine Abkühlung der Konjunktur, die den Sektor früh und spürbar treffen dürfte“, kommentierte ein Händler die Abschläge. Auch in den USA waren Tech-Aktien unter den größten Kursverlierern zu finden.

Im Euro-Stoxx-50 gaben ASML 2,18 Prozent ab und Amadeus IT verloren 1,95 Prozent. Ans Ende der Kurstafel rutschten SAP mit minus 5,64 Prozent ab. Der Softwarehersteller hat das US-Unternehmen Qualtrics, das bald an die Börse gehen wollte, für 8 Mrd. Dollar übernommen. Es ist die in Euro gerechnet teuerste Übernahme in der Geschichte des deutschen Unternehmens. Mit dem Kauf will sich SAP weiter stärken, um den schnell wachsenden US-Konkurrenten Salesforce in Schach zu halten und diesen in seinem Stammgeschäft weiter anzugreifen.

Analysten bewerteten vor allem den hohen Kaufpreis für Qualtrics kritisch. Der bisher geringe Umsatzanteil der Amerikaner in Europa habe jedoch deutlich Luft nach oben, kommentierten die Analysten von Mainfirst.

Kursgewinne bei den beiden Ölsorten Brent und WTI konnten zum Handelsschluss nicht mehr merklich stützen. Eni erhöhten sich um 0,21 Prozent, während Total 0,53 Prozent gefallen waren. Die Aussicht auf ein reduziertes Ölangebot hat am Montag Brent und WTI zum Wochenstart nach oben getrieben.

Für Unternehmen aus der Luftfahrt bedeuten höhere Ölpreise auch höhere Preise für Kerosin. Die Werte in der Branche mussten daher deutlich Terrain abgeben. Air France-KLM gaben 2,31 Prozent ab, Lufthansa verloren 2,92 Prozent und und die Papiere von Ryanair büßten 2,24 Prozent ein.

~

Index Aktuell Änderung Änderung Zuletzt

Punkte Prozent Wien ATX 3.161,52 -36,69 -1,15 3.198,21 Frankfurt DAX 11.325,44 -203,72 -1,77 11.529,16 London FT-SE-100 7.053,08 -52,26 -0,74 7.105,34 Paris CAC-40 5.059,09 -47,66 -0,93 5.106,75 Zürich SPI 10.555,00 -122,08 -1,14 10.677,08 Mailand FTSEMIB 19.055,92 -202,19 -1,05 19.258,11 Madrid IBEX-35 9.076,30 -58,50 -0,64 9.134,80 Amsterdam AEX 526,10 -3,45 -0,65 529,55 Brüssel BEL-20 3.523,71 -32,60 -0,92 3.556,31 Stockholm SX Gesamt 1.514,59 -15,92 -1,04 1.530,51 Europa Euro-Stoxx-5 3.194,08 -35,41 -1,10 3.229,49

0

Euro-Stoxx 352,58 -3,94 -1,11 356,52 ~

~ ISIN EU0009658145 ~ APA458 2018-11-12/18:03