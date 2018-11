Börse London schließt im Minus

London (APA) - Im Einklang mit den europäischen Festlandbörsen hat der Aktienmarkt in London am Montag im Minus geschlossen. Der FT-SE-100 Index schloss bei 7.053,08 Punkten und einem Plus von 52,26 Einheiten oder 0,74 Prozent. Unter den im Leitindex gelisteten Titeln standen sich 25 Gewinner und 76 Verlierer gegenüber.

Sorgen um eine Abschwächung der globalen Konjunktur haben die Börsen zum Wochenstart europaweit auf Talfahrt geschickt. Auch an der Wall Street ging es klar bergab, hier kam der starke US-Dollar belastend hinzu.

In Großbritannien sorgen sich die Anleger außerdem weiter um den Brexit. Am Sonntag hatte eine Zeitung berichtet, dass sich weitere Minister aus der Regierung von Premierministerin Theresa May zurückziehen könnten, weil sie mit Mays Brexit-Kurs unzufrieden seien. Am Nachmittag sagte der deutsche Finanzstaatssekretär Jörg Kukies zudem, dass das Risiko eines sogenannten harten Brexit gestiegen sei. Im Tagesverlauf zeigte sich das britische Pfund gegenüber dem Dollar von der Nachricht klar belastet, bis Handelsschluss konnte es seine Abschläge jedoch zum Großteil wieder wettmachen.

Steigende Ölpreise verhalfen britischen Ölwerten zu Kursgewinnen. So zogen BP um 0,80 Prozent an und Royal Dutch Shell gewannen 0,71 Prozent. Die Kurse für die beiden Ölpreise Brent und WTI erhielten zum Wochenstart von der Aussicht auf ein knapperes Ölangebot Auftrieb.

Gesucht waren außerdem Minenwerte. Beispielsweise legten Rio Tinto 0,92 Prozent zu und BHP Billiton schlossen um 0,98 Prozent höher.

Am Ende des FTSE-100 waren dagegen British American Tobacco (minus 10,62 Prozent) zu finden. Auch Imperial Brands sanken um 2,18 Prozent. Die Aktien litten unter der Furcht vor einem Verbot von Menthol-Zigaretten in den USA. Wie das „Wall Street Journal“ schrieb, plant die US-Gesundheitsbehörde FDA einen entsprechenden Vorstoß.

~ ISIN GB0001383545 ~ APA459 2018-11-12/18:03