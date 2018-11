Unbekannter überfiel Bank in Tirol

Wildschönau (APA) - Ein vorerst unbekannter Täter hat am Montag in Oberau in der Wildschönau (Bezirk Kufstein) eine Bank überfallen. Laut ersten Informationen erbeutete der Mann einen Bargeldbetrag in vorerst unbekannter Höhe. Anschließend flüchtete er mit einem Fahrrad. Eine Fahndung blieb bis dato ohne Erfolg.

Der Mann hatte kurz nach 16.45 Uhr das Geldinstitut betreten und Geld gefordert. Er wurde als etwa 30 bis 40 Jahre alt beschieben. Seine Kleidung war schwarz. Die Polizei ersuchte um Hinweise.