Oettinger hofft 2019 auf Einigung bei EU-Budget 2021-2027

Brüssel (APA) - EU-Haushaltskommissar Günther Oettinger hofft trotz unterschiedlicher Einschätzungen der Staaten auf eine Einigung, das Mehrjahresbudget 2021-2027 im nächsten Jahr unter Dach und Fach zu bringen. Sein Wunschziel wäre dabei vor den EU-Wahlen im Mai. Am „schlechtesten“ wäre ein Abschluss erst 2020.

Österreichs EU-Minister und Ratsvorsitzender Gernot Blümel (ÖVP) betonte den Schutz finanzieller Interessen und der Rechtsstaatlichkeit. Bei der Debatte im EU-Rat wurde die Arbeit des österreichischen Vorsitzes mit der Vorlage einer Verhandlungsbox zwar gewürdigt, doch gab es teils stark divergierende Einschätzungen der Staaten. Das neue Mehrjahresbudget konfrontiert die Länder auch mit den Folgen des Austritts Großbritanniens.

Der italienische Vertreter sagte, einige Fragen seien noch offen. Die Aufnahme der Migranten koste etwas. Italien wolle präzisere Indikatoren bei Armut und sozialer Inklusion. Der finnische Minister trat dafür ein, weitere Synergien zu suchen. Die griechische Seite warnte vor Kürzungen. Griechenland habe zuletzt 27 Prozent des BIP verloren und alles, was man aus den Kohäsionsfonds herausholen könne, werde das nicht ausgleichen können.

Die kroatische Vertreterin stieß sich am Verteilungsschlüssel bei den Geldern für Migration. Es müssten die Küsten- und Grenzwache aufgestockt werden. Lettland nannte den vorliegenden Vorschlag als unfair und nicht akzeptabel. Bei den Direktzahlungen sei Lettland durch die Kürzungen erheblich betroffen. Die dänische Seite wiederum bezeichnete die gegenwärtigen Ausgaben als zu hoch. Ein moderner und effizienter Haushalt sei mit einem Prozent des Bruttoinlandsprodukts der EU möglich.

Der litauische Vertreter sieht dagegen eine gemeinsame Lösung noch in weiter Ferne. Auch er bekräftigte wie seine anderen baltischen Kollegen die Belastungen. Man wolle nicht in ständigem Übergang leben. Die irische Vertreterin sagte, das gegenwärtige Papier sei gut. Die Niederlande sahen ebenfalls eine einfache und faire Messlatte in der Verhandlungsbox. Aber es sei noch nicht das Ende der Fahnenstange. Der estnische Minister warnte davor, die EU als Belastung darzustellen.

Die portugiesische Vertreterin forderte eine Definition der Prioritäten, ehe es an die Zahlen gehe. Deutschland will die Verhandlungsbox als Grundlage für die weiteren Gespräche haben. Man sollte sich auch auf das zeitliche Ziel eines Abschlusses Ende 2019 einigen. Ungarn wiederum forderte beachtliche Veränderungen. Dem EU-Gipfel müssten eine Reihe von Optionen vorgelegt werden, auch solche, die zu höheren Ausgaben führen könnten. Es sei nicht angemessen von der Präsidentschaft, solche Optionen in der Verhandlungsbox zu vernachlässigen.

Spanien wandte sich gegen rein nationale Perspektiven und eine Verstrickung von Themen. Bedauerlich sei die landwirtschaftliche Entwicklung. Die französische Vertreterin betonte die Unterstützung für den Kommissionsvorschlag mit den Prioritäten Jugend, Grenzschutz, Migration und Verteidigung. Aber deshalb dürfe die Agrarpolitik nicht geopfert werden. Die Agrarbeträge müssten nach oben revidiert werden. Notwendig seien neue Eigenmittel, damit die nationalen Beiträge nicht steigen. Tschechien lehnte zu starke Kürzungen bei Agrar und Kohäsion ab.

Belgien will angesichts der Auswirkungen des Brexit im Mittelfristigen Finanzrahmen auch einen Hilfsfonds für Unternehmen und die betroffensten Sektoren andenken. Die Rechtsstaatlichkeit müsste ein entscheidendes Element sein. Slowenien warnte bei den Kohäsionszuteilungen davor, dass ein Land oder eine Region plötzlich einen ganz gewaltigen Teil verlieren könnte. Auch die von der Kommission vorgesehenen Kürzungen bei der Landwirtschaft seien bedauerlich. Malta forderte eine nachhaltige Kohäsionspolitik, wobei das nationale Sicherheitsnetz bestehen bleiben müsse.

Der luxemburgische Vertreter forderte Handlungsfähigkeit der EU. Der Haushalt sollte deshalb nicht als Last gesehen werden, sondern als Ausdruck der Solidarität mit viel Flexibilität. Schweden drängt auf einen Haushalt von einem Prozent des BIP, weniger Geld für die Landwirtschaft und weniger Verwaltungspersonal, da die traurige Wirklichkeit Brexit Folgen zeige. Die Slowakei betonte, mehr Herausforderungen bräuchten auch mehr Ressourcen und sein Land könne einen größeren Beitrag leisten.

Der polnische Vertreter bemängelte ebenfalls zu starke Einschnitte bei Kohäsion und Agrar, obwohl die Ziele nach wie vor wichtig seien. Sein Land sei gegen eine faire Lastenverteilung, stattdessen müsse es mehr Fairness geben. Bulgarien schloss sich der Kritik an Agrar- und Kohäsionskürzungen an. Zypern zeigte sich besorgt. Ein Änderung der Kohäsionspolitik könnte ein falsches Signal auslösen. Migrationsdruck müsse bei der Fondsverteilung berücksichtigt werden.

Rumänien, das nach Österreich den Ratsvorsitz Anfang 2019 übernimmt, sah eine dynamische Diskussion und eine langsame Annäherung. Doch gebe es noch offene Themen und zahlreiche Optionen, heikel sei die Kohäsionspolitik.

Oettinger erklärte nach der Ratssitzung, es habe gewisse Fortschritte gegeben. Da eine Einigung nur einstimmig erreicht werden könne, bedürfe es aber der hinreichenden Flexibilität aller Staaten, sonst sei dies ein Nullsummenspiel. Wenn bei Agrar keine Kürzungen und bei Kohäsion weniger Reduktion, falle die Modernisierung in sich zusammen. Es werde für Erasmus nicht mehr geben, und die Verteidigung könne man schlichtweg vergessen. „Die Quadratur des Kreises beherrsche ich noch nicht“. Ohne Agrarkürzungen könne man jedenfalls keinen Brexit bewältigen, „das ist Politik-Grundkurs, wenn man einen reichen Onkel verliert, bei den reichen Programm etwas kürzen muss“, so Oettinger.