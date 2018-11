Nach Südtirol-Wahl: SVP sondiert zwei Möglichkeiten

Bozen (APA) - Die Südtiroler Volkspartei (SVP) hat ihre Suche nach möglichen Koalitionspartnern eingegrenzt. In einer zweiten Sondierungsrunde sollen nun die zwei verbliebenen Möglichkeiten ausgelotet werden, teilte die Parteileitung am Montag mit. Einerseits stünden weitere Gespräche mit der rechtsgerichteten Lega Nord, andererseits mit den Grünen und der sozialdemokratischen Partito Democratico (PD) an.

Einen entsprechenden Entschluss fasste die SVP-Leitung am Montag einstimmig. Zuvor hatten SVP-Obmann Philipp Achammer und Spitzenkandidat LH Arno Kompatscher über die ersten Sondierungen zur Bildung einer Regierungsmehrheit berichtet.

Die weiterführenden Gespräche sollen in den kommenden Tagen folgen. Dabei werde es zum einen darum gehen, die gemäß Autonomiestatut vorgesehene Vertretung der italienischen Bevölkerung zu sichern. Zum anderen müsse geklärt werden, mit welchen Partnern das SVP-Programm bestmöglich umgesetzt werden könne. In einer Zweier-Koalition (mit der Lega) oder in einer Dreier-Koalition (mit Grünen und PD).

In spätestens zwei Wochen soll dann das Ergebnis vorliegen und dem Parteiausschuss vorgelegt werden, hieß es. Dieser entscheidet dann, mit wem die SVP konkrete Koalitionsverhandlungen eingehen wird.