Generali will mit neuem Entwicklungsplan in Europa und Asien wachsen

Triest (APA) - Mit einem „sehr ehrgeizigen und expansiven“ Entwicklungsplan will die italienische Versicherung Generali in den nächsten vier Jahren in Europa und in Asien wachsen, seine Kapitaldecke stärken und auf digitale Innovation setzen. Das sagte Generali-Chef, Philippe Donnet, nach Medienangaben vom Montag.

„Ich vertraue stark den Wachstumsaussichten in Europa. Wir wollen hier unsere Führungsposition stärken und weiterhin in den Bereichen Versicherung und Asset Management wachsen. Außerdem wollen wir eine starke Position in Asien, Argentinien und Brasilien entwickeln“, betonte der aus Frankreich stammende Manager. Generali habe sechs Jahre Umstrukturierung hinter sich. „Jetzt müssen wir zur Stärkung der Gruppe investieren und sind bereit, dies zu tun“, erklärte Donnet.

Der CEO erklärte, er fürchte keine Abwanderung von Kapital von Italien ins Ausland infolge politischer Turbulenzen. Donnet zeigte sich zuversichtlich, dass Italien dank der „Kraft der Institutionen“ die derzeitige turbulente Phase überwinden könne.

~ ISIN IT0000062072 WEB http://www.generali.com ~ APA479 2018-11-12/18:45