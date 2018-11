Schieder nach EuGH-Nominierung: „Wird einfach drübergefahren“

Wien (APA) - SPÖ-Außenpolitiksprecher Andreas Schieder hat die Nominierung von Andreas Kumin für den Richterposten am Europäischen Gerichtshof (EuGH) scharf kritisiert. „Die Regierung beweist erneut, dass sie an einem Dialog mit der Opposition nicht interessiert ist. Statt gemeinsam den bestmöglichen Kandidaten jenseits von Parteifreundschaften zu suchen, wird einfach drübergefahren“, sagte Schieder laut einer Aussendung am Montag.

Wohlmeinender kommentierten die NEOS am Montag den Vorschlag der türkis-blauen Regierung. Klubobmann Nikolaus Scherak zeigte sich laut Aussendung erfreut, „dass mit Andreas Kumin ein anerkannter Europarechtsexperte nominiert wurde. Damit endet dann auch hoffentlich endlich das elendslange Trauerspiel der Regierung.“

Beide erhoben jedoch die Forderung nach mehr Transparenz. EuGH-Posten sollten in Zukunft „vom Nationalrat nach einem öffentlichen Hearing gewählt werden. Einen entsprechenden Antrag für eine Verfassungsänderung hat die SPÖ bereits eingebracht“, erklärte Schieder. „Es braucht öffentliche Hearings, damit in Zukunft die Qualifikation der Kandidatinnen und Kandidaten im Vordergrund steht“, so Scherak.

