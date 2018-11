Prozess gegen Drogenboss „El Chapo“ startet nach Jury-Auswahl

New York/Mexiko-Stadt (APA/dpa) - Nach der Auswahl einer zwölfköpfigen Jury startet am Dienstag in New York unter hohen Sicherheitsbedingungen der Prozess gegen den mexikanischen Drogenboss Joaquin „El Chapo“ Guzman. Erwartet werden die Eröffnungsplädoyers. Bis zu einem Urteil kann es nach Einschätzung von Richter Brian Cogan mehrere Monate dauern.

„El Chapo“ verdiente nach Überzeugung der US-Staatsanwaltschaft mit Drogenschmuggel und anderen illegalen Geschäften Milliarden. Anfang 2017 war er in die USA ausgeliefert worden und sitzt seitdem in einem Hochsicherheitsgefängnis in Manhattan. Bei einer Verurteilung droht Guzman eine lebenslange Haftstrafe. Die Todesstrafe ist nach einer Einigung zwischen Mexiko und den USA ausgeschlossen.