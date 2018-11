Steiermark will Zukunftsprozess „2030+“ und Bevölkerung beteiligen

Graz (APA) - Das Land Steiermark hat Montagabend in Graz den Auftakt für einen Zukunftsprozess „Steiermark 2030+“ angestoßen. Der für die Regionen zuständige LHStv. Michael Schickhofer (SPÖ) skizzierte den Prozess der Zielentwicklung bis nächsten Sommer: Das Land müsse sich „die Fragen selbst stellen und nicht nur reagieren“ auf internationale Trends. Zukunftsforscher Matthias Horx definierte Megatrends aus seiner Sicht.

Nach dem Auftakt soll bis Jahresende analysiert werden, welche Strategien in der Steiermark bestehen und wo Stärken und Schwächen des Landes liegen. Veranstaltungen in den Regionen ab 2019 sollen klären helfen, welche Themen die Bevölkerung für zukunftsrelevant hält. Darüber wird im April 2019 im Rahmen von Bürgerbefragungen auch abgestimmt. Im Frühsommer soll ein Beschluss der Landesregierung inklusive Umsetzungsvorstellungen erfolgen.

Schickhofer deponierte zu Beginn der Veranstaltung „Auf lange Sicht“ vor knapp 400 Besuchern im Obergeschoss der Grazer Stadthalle den Wunsch, „die Ideen der Welt in die Steiermark zu holen“. Eine der zentralen Fragen sei „Wie wollen wir morgen leben?“ „Bleibt Zeit für ehrenamtliches Engagement, gibt es für die Menschen immer kleinere Wohnungen in immer größeren Städten? Stirbt das Land aus oder erlebt es eine Renaissance? Fahren wir mit Hochgeschwindigkeitszügen in die kleinsten Gemeinden?“ warf der erste Fragestellungen auf.

Horx gratulierte den Veranstaltern zum Willen, eine Positionierung anzugehen, sprach aber auch eine Warnung aus: „Ich bin ziemlich viel bei Zukunftsprozessen dabei, auch bei Unternehmen. Immer wenn da jemand nichts mehr einfällt, startet er einen Zukunftsprozess, gibt einer Werbeagentur einen Auftrag und dann kommt ein schöner Katalog mit u.a. Schlagwörtern wie Nachhaltigkeit heraus. Und dann passiert nichts, und man bleibt lieber dort, wo man gerade ist.“ Visionen müssten es schaffen zu berühren, die richtigen Fragen zu stellen und Klischees vermeiden.

Zwölf Megatrends hat Horx mit dem Zukunftsinstitut skizziert: Gesundheit, Individualisierung, Sicherheit, Silver Society, Neo-Ökologie, Urbanisierung, Gender Shift, Mobilität, Konnektivität, New Work und Wissenskultur. Das Frauenthema sei vor einigen Jahren „ein bisschen in den Hintergrund getreten“, aber „da jetzt eine gewisse Sorte Männer die Macht ergreift, sind die Frauen wieder gefragt, z. B. bei den US-Midterms“. Der Zukunftsforscher konstatierte weiters, dass „die Krise des Urbanismus vorbei ist, Städte werden lebenswerter, auch das Leben in Städten setzt sich neu zusammen, in einer neuen Art von Quartieren und Stadtvierteln“. Ein Trend sei es auch, dass Häuser als Energieerzeuger einen Mikro-Netz-Energiemarkt schaffen könnten.

Zumindest im Publikum hatte man bei einer Abfrage per Smartphone ausgemacht, welche Megatrends in der Steiermark in den nächsten Jahren den stärksten Einfluss nehmen würden. 58 von 217 Teilnehmern sahen Mobilität als stärksten Einflussnehmer, gefolgt von 43 Stimmen für Konnektivität und Digitalisierung. Für 38 Teilnehmer ist neue Mobilität bzw. neues Arbeiten (32) führend. Nur 17 der Teilnehmenden nannten die Globalisierung als die bestimmende Kraft der Entwicklungen.