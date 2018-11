New York (APA) - Die New Yorker Aktienbörse hat am Montag mit massiven Verlusten den Handel beendet. Zum Wochenstart drückten eine Kursschwäche beim Technologieriesen Apple, ein fester US-Dollar und die anhaltenden internationalen Handelsspannungen merklich auf die Wall Street.

Der Dow Jones Industrial Index rasselte um 602,12 Punkte oder 2,32 Prozent auf 25.387,18 Einheiten nach unten. Nach zwei tiefroten Handelssitzungen brach der weltbekannteste Börsenindex damit um beachtliche 804 Punkte ein. Der S&P-500 Index gab klare 54,79 Punkte oder 1,97 Prozent auf 2.726,22 Zähler nach. Der Nasdaq Composite Index verlor deutliche 206,03 Einheiten oder 2,78 Prozent auf 7.200,87 Zähler.

De Abwärtssog ging aus dem Technologiebereich aus. Sorgen um eine schwache Nachfrage nach den iPhones des Apple-Konzerns belasteten dort stark die Stimmung.

Die Aktien des US-Sensorenherstellers und Apple-Zulieferers Lumentum sind nach gekappten Jahreszielen regelrecht eingebrochen. Sie büßten an der Nasdaq zum Wochenstart ein beachtliches Drittel ihres Wertes ein.

Die Apple-Titel sackten fünf Prozent ab. Der iPhone-Hersteller gilt als größter Kunde Lumentums. Beobachtern zufolge gibt es schon eine Weile lang Anhaltspunkte, dass der Absatz der neuen iPhone-Modelle die Erwartungen nicht erfüllt. JPMorgan-Analyst Samik Chatterjee passte aus diesem Grund seine Absatzprognose nun nach unten an und senkte sein Kursziel.

Auch andere Techwerte schlossen tief im Minus. Amazon-Titel rutschten 4,37 Prozent ab. Die Papiere der Google-Mutter Alphabet büßten 2,7 Prozent an Kurswert ein.

Die Papiere des ehemaligen Dow-Unternehmens General Electric (GE) rasselten 6,9 Prozent tiefer und fielen auf den tiefsten Stand seit Mitte März 2009. Nachdem der angeschlagene Industriekonzern Ende Oktober den Markt erneut mit überraschend schwachen Zahlen geschockt hatte, sind Anleger und Analysten zunehmend vorsichtiger.

Alibaba verloren an der Nyse 1,4 Prozent und das, obwohl der chinesische Online-Gigant beim größten Shopping-Ereignis dort in diesem Jahr einen Rekord erzielt hatte: Am „Singles Day“ waren Waren im Wert von mehr als 21 Milliarden Euro verkauft worden.

~ ISIN US78378X1072 US6311011026 US2605661048 ~ APA526 2018-11-12/22:19