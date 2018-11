Drei Tote bei Explosion in Feuerwerksfabrik in Spanien

Madrid (APA/AFP) - Bei einer Explosion in einer Feuerwerksfabrik in Spanien sind drei Menschen ums Leben gekommen. Drei weitere Menschen wurden nach Behördenangaben verletzt, als es am Montag in der Fabrik im südspanischen Guadix zu einer heftigen Detonation kam. Sie mussten wegen Rauchvergiftungen behandelt werden.

Nach Angaben der Stadtverwaltung war die heftige Explosion in weiten Teilen der 20.000-Einwohner-Stadt nahe Granada zu hören. Zum Unglückszeitpunkt befanden sich demnach sechs Menschen in der Fabrik.