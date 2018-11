Zeitung - USA und China erneut in Gesprächen über Handelsstreit

New York (APA/Reuters) - Die USA und China haben einem Medienbericht zufolge erneut über ihren Handelsstreit gesprochen. Ein Telefonat zwischen US-Finanzminister Steven Mnuchin und dem chinesischen Vize-Ministerpräsidenten Liu He am Freitag habe aber keinen Durchbruch gebracht, berichtete das „Wall Street Journal“ am Montag.

Ende November wollen sich US-Präsident Donald Trump und der chinesische Präsident Xi Jinping am Rande des G-20-Gipfels in Argentinien treffen. Die beiden Wirtschaftsmächte überziehen sich seit Monaten mit Strafzöllen. Trump stört sich vor allem am hohen Handelsdefizit mit China. Er hat mehrfach beklagt, sein Land werde von der Volksrepublik über den Tisch gezogen.