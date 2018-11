Waldbrände in Kalifornien - Zahl der Todesopfer stieg auf 42

Paradise (Nevada) (APA/AFP) - Der verheerende Waldbrand in Kalifornien ist mit mindestens 42 Todesopfern der tödlichste Waldbrand in der Geschichte des US-Bundesstaates. Der Sheriff des nordkalifornischen Bezirks Butte, Kory Honea, sagte am Montag, es seien die Leichen von 13 weiteren Opfern geborgen worden. Damit stieg die Zahl der Todesopfer in Folge des „Camp Fire“ genannten Waldbrandes auf 42.

Zunächst sagte Honea, das „Camp Fire“ sei somit der tödlichste Waldbrand in der US-Geschichte. Später sagte er, es handle sich um den tödlichsten Waldbrand in der Geschichte Kaliforniens.