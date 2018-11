In Volksaufstand gestürzter slowenischer Bürgermeister vor Comeback

Maribor (APA) - Die Hassfigur des slowenischen Volksaufstandes gegen korrupte Politiker von Ende 2012 steht am Sonntag vor einem politischen Comeback. Bei der Bürgermeisterwahl in der zweitgrößten Stadt Maribor hat der vor sechs Jahren gestürzte Stadtchef Franc Kangler am Sonntag die besten Chancen auf einen Wahlsieg. Mit 28,4 Prozent der Stimmen führt er in einer Umfrage das Feld mit großem Abstand an.

Kangler dürfte damit jedenfalls in die Stichwahl einziehen, in dem voraussichtlich der Unternehmer Sasa Arsenovic (20,7 Prozent) sein Gegner sein wird. Keiner der anderen Kandidaten kommt laut der Erhebung der Agentur Ninamedia auf mehr als sechs Prozent der Stimmen. Unklar ist, ob der umstrittene ehemalige Bürgermeister in der Stichwahl eine Mehrheit der Bürger auf seine Seite ziehen kann.

Amtsinhaber Andrej Fistravec liegt mit 5,1 Prozent abgeschlagen auf dem fünften Platz. Der Wortführer der Proteste gegen Kangler war Anfang 2013 zum Stadtchef gewählt, und vor vier Jahren mit 74,5 Prozent der Stimmen im Amt bestätigt worden. Das Versprechen eines beherzten Kampfes gegen Klientelismus und Korruption in der kriselnden nordslowenischen Stadt konnte der Soziologe aber nicht einlösen, was nun dem im Jahr 2014 vernichtend geschlagenen Kangler eine Comeback-Chance gibt.

Maribor galt früher als „rote Hochburg“, ist in den vergangenen Jahren aber wie die gesamte Untersteiermark deutlich nach rechts gedriftet. Im Sommer machte die Region Schlagzeilen, als sich dort eine rechtsextremistische Bürgerwehr formierte und parallele Sicherheitsstrukturen zu etablieren versuchte.

Nachdem seine konservative Volkspartei (SLS) in der politischen Bedeutungslosigkeit versunken ist, wird Kangler von der Demokratischen Partei (SDS) des Ex-Premiers Janez Jansa unterstützt. Diese vertritt nach dem Vorbild des ungarischen Premiers Viktor Orban einen strammen Rechtskurs insbesondere in der Migrationsfrage und trommelt derzeit unter anderem massiv für den Ausstieg Sloweniens aus dem UNO-Migrationspakt. Kanglers Rückkehr an die Macht wäre eine späte Genugtuung für Jansa, in dessen zweite Regierungszeit der slowenische „Volksaufstand“ fiel, der sich im Spätherbst 2012 von Maribor in zahlreiche weitere Städte des Landes ausbreitete.

Die Protestbewegung hatte eine scheinbar banale Ursache, nämlich die Aufstellung von Radarkästen in Maribor. Kangler war vorgeworfen worden, bei diesem Projekt die Stadt geschädigt haben. Daraufhin wurden weitere umstrittene Geschäfte des konservativen Politikers bekannt, was zu tagelangen Massendemonstrationen führte. Die Demonstranten kopierten dabei jenen Slogan („Gotof je“ - „Er ist fertig“), unter dem im Jahr 2000 die Massenproteste gegen den jugoslawischen Präsidenten Slobodan Milosevic stattfanden.

Nachdem die Proteste Anfang Dezember 2012 auch gewaltsam wurden und Tausende Stadtbewohner das Rathaus zu stürmen versuchten, erklärte Kangler seinen Rücktritt mit Jahresende. Die Demonstrationen hatten sich aber schon auf weitere Landesteile ausgeweitet und wurden von einer Mehrheit der Bevölkerung unterstützt, die mit der politischen Elite auch wegen des strikten Sparkurses infolge der Finanzkrise unzufrieden war. Premier Jansa konnte sich nur noch wenige Monate an der Macht halten, ehe auch er wegen Korruptionsvorwürfen im Zusammenhang mit seinen persönlichen Finanzen den Hut nehmen musste. Bei der Parlamentswahl heuer im Juni wurde seine SDS mit Abstand stärkste Partei, doch bremste ihn der Anti-Establishment-Politiker und Kleinstadt-Bürgermeister Marjan Sarec bei der Regierungsbildung aus.