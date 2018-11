Deutsche Inflationsrate so hoch wie seit September 2008 nicht mehr

Berlin (APA/Reuters) - Die Preise in Deutschland ziehen so stark an wie seit gut zehn Jahren nicht mehr. Im Schnitt lagen sie im Oktober um 2,5 Prozent höher als vor einem Jahr, wie das Statistische Bundesamt am Dienstag mitteilte. Es bestätigte damit eine erste Schätzung von Ende Oktober. Im September betrug die Inflationsrate noch 2,3 Prozent, im August 2,0 Prozent.

Vor allem für Energie mussten die Verbraucher tiefer in die Tasche greifen: Sie kostete 8,9 Prozent mehr als vor Jahresfrist und erwies sich damit erneut als Preistreiber. Ohne Berücksichtigung der Kosten für Energie hätte die Inflationsrate im Oktober bei 1,7 Prozent gelegen.

Die Europäische Zentralbank peilt in den Euro-Staaten eine Teuerungsrate von knapp zwei Prozent als ideal für die Konjunktur an. Sie dürfte die Werte in Deutschland daher wohl mit Sorge sehen.