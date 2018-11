Europas Leitbörsen zur Eröffnung etwas höher erwartet

Frankfurt am Main (APA/dpa-AFX) - Nachdem schwache Technologiewerte und hohe Wall-Street-Verluste dem europäischen Aktienmarkt den Wochenstart verhagelt haben, dürfte am Dienstagmorgen eine Stabilisierung folgen. Der Dow-Jones-Index verlor am Vortag 2,3 Prozent, der Nasdaq-100-Index gar 3 Prozent.

Die Signale von den asiatisch-pazifischen Börsen sind in der Früh uneinheitlich: Während der japanische Nikkei-Index um mehr als 2 Prozent absackte, legten die Festlandsbörsen Chinas zu.

Knapp eine Stunde vor Handelsbeginn signalisierte der X-DAX als Indikator für den deutschen Leitindex ein Plus von 0,12 Prozent. Für den Euro-Stoxx-50 zeichnet sich ein 0,22 Prozent höherer Start ab.

Im Blickpunkt dürften neben vielen Unternehmenszahlen auch die vorbereitenden Handelsgespräche zwischen den USA und China, die Brexit-Verhandlungen, vor allem aber der italienische Haushalt stehen. An diesem Dienstag endet die Frist für die Überarbeitung des Haushaltsentwurfs. Die EU-Kommission hatte den Entwurf zurückgewiesen, weil die Schuldenpläne der populistischen Regierung in Rom gegen die Stabilitätskriterien der Eurozone verstoßen.

Analyst Michael Hewson vom Broker CMC Markets erwartet, dass die Regierung Italiens den Entwurf ohne große Änderungen wieder bei der EU-Kommission einreicht. Damit aber drohten dem Land Strafen. „Die Anleihenmärkte unterschätzen die Gefahr eines Flächenbrands“, sagte Hewson mit Blick auf die Risiken, die von dem Streit um den Haushalt für die gesamte Europäische Union ausgingen.

Unter den Einzelwerten dürften die Aktien von Bayer im Anlegerfokus stehen. Auf der Handelsplattform Tradegate reagierten sie im Vergleich zum Xetra-Schlusskurs vom Vortag zunächst allerdings kaum. Bayer hat das operative Ergebnis im dritten Quartal dank des Wachstums im Pharmageschäft und der Übernahme von Monsanto stabil gehalten. Den Ausblick auf das Gesamtjahr bestätigte der Pharma- und Agrochemiekonzern.

