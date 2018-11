Wiener Aktienmarkt vorbörslich etwas höher erwartet

Wien (APA) - Heimische Aktienhändler erwarten die Eröffnung an der Wiener Börse am Dienstag mit etwas höherer Tendenz. Zu Handelsbeginn dürfte der ATX nach Händlerschätzungen rund drei Punkte über dem Schluss-Stand vom Montag (3.161,52) liegen.

Im weiteren Tagesverlauf sehen Marktteilnehmer den ATX in einer Bandbreite zwischen 3.125,00 und 3.190,00 Einheiten. Der APA-Konsensus, die ATX-Prognose wichtiger Banken, geht von einem ATX-Schluss bei 3.174,00 Punkten aus.

Nach dem schwachen Wochenstart wird am Dienstag europaweit eine leichte Stabilisierung erwartet. Am Montag war die Stimmung an den Märkten von einem neuerlichen Abverkauf bei US-Technologiewerten getrübt worden.

Die Vorgaben aus Asien zeigten kein einheitliches Bild. Während es in Japan bergab ging, konnten in China Kursgewinne verbucht werden. Die Indizes der Volksrepublik wurden von Medienberichten über neuerliche Gespräche zwischen China und den USA zum Handelsstreit unterstützt, hieß es aus dem Handel.

Daneben bleiben die Brexit-Verhandlungen sowie der Haushaltsstreit zwischen Italien und der EU im Fokus. Die Frist der italienischen Regierung zu Einreichung eines überarbeiteten Haushaltsplans für 2019 läuft heute aus. Experten rechnen jedoch nicht damit, dass Italien große Änderungen an seinem Budgetplan vorgenommen hat. Damit drohen dem Land Strafen seitens der EU-Kommission.

Am Montag hatte der ATX um 1,15 Prozent schwächer bei 3.161,52 Punkten geschlossen. Belastet wurde der ATX unter anderem von den neuerlich starken Kursverlusten der voestalpine. Die Titel des Linzer Stahlkonzerns gaben um 3,44 Prozent auf 30,06 Euro nach. Bereits am Freitag hatten sie über zweieinhalb Prozent verloren, nachdem der Branchenkollege ThyssenKrupp wegen einer drohenden Kartellstrafe seine Prognose gesenkt hatte.

Schwächster Wert im Leitindex waren zum Wochenstart jedoch die Titel von AT&S mit einem Minus von 4,64 Prozent auf 19,74 Euro. Sie litten unter einer international schlechten Stimmung bei Aktien von Chipherstellern.

Die größten Kursgewinner im prime market am Montag:

~ Verbund +3,98% 40,20 Euro Schoeller-Bleckmann +1,32% 76,70 Euro Valneva +1,20% 3,37 Euro ~ Die größten Kursverlierer im prime market am Montag:

~ AT&S -4,64% 19,74 Euro Palfinger -4,06% 24,80 Euro voestalpine -3,44% 30,06 Euro ~

