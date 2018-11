Fußball: ÖFB-Team bisher daheim gegen Bosnien noch ungeschlagen

Wien (APA) - Österreichs Fußball-Nationalmannschaft hat vor dem Nations-League-Spiel am Donnerstag (20.45 Uhr/live ORF eins) im Wiener Happel-Stadion gegen Bosnien-Herzegowina noch keine Heimniederlage gegen den Balkan-Staat kassiert. In den bisherigen zwei Duellen mit den Bosniern vor eigenem Publikum gab es einen Sieg und ein Unentschieden.

Die Gesamtbilanz steht bei einem Sieg, zwei Remis, einer Niederlage und einem Torverhältnis von 4:3. Das WM-Qualifikationsspiel am 5. September 2001 endete im Prater mit einem 2:0 für das ÖFB-Team, ein Testmatch am 31. März 2015 wieder im Happel-Stadion brachte ein 1:1. Das bisher letzte Duell mit Edin Dzeko und Co. bescherte Österreich am 11. September dieses Jahres in Zenica eine 0:1-Niederlage.

~ Länderspiel-Bilanz Österreich - Bosnien (4 Spiele - 1 Sieg, 2 Unentschieden, 1 Niederlage, Torverhältnis 4:3) 24.3.2001 (WM-Q) Sarajevo: Bosnien-Herzegowina - Österreich 1:1 5.9.2001 (WM-Q) Wien: Österreich - Bosnien-Herzegowina 2:0 31.3.2015 (FS) Wien: Österreich - Bosnien-Herzegowina 1:1 11.9.2018 (Nations League) Zenica: Bosnien-Herzegowina - Österreich 1:0 ~ (Grafik 0933-18, Format 88 x 116 mm)