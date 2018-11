Fußball: Schotte Dallas leitet Österreich - Bosnien-Herzegowina

Wien (APA) - Der Schotte Andrew Dallas leitet am Donnerstag (20.45 Uhr/live ORF eins) das Nations-League-Spiel zwischen Österreich und Bosnien-Herzegowina. Der 35-Jährige pfiff am 23. November 2017 den 3:0-Heimsieg von Red Bull Salzburg über Vitoria Guimares in der Europa-League-Gruppenphase.