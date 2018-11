80-Jähriger in Deutschland bei Diebstahl von Tannenbaum ertappt

Freiburg (APA/AFP) - Sechs Wochen vor Weihnachten hat die deutsche Polizei in Baden-Württemberg einen 80-Jährigen beim Diebstahl eines Tannenbaums erwischt. Wie die Beamten in Freiburg am Dienstag mitteilten, kam am Vortag zufällig eine Streife vorbei, als der Mann in Bonndorf eine eineinhalb Meter hohe Tanne absägte. Diese stand allerdings auf städtischem Grund und Boden.

Der Mann habe zwar angegeben, eine Erlaubnis des Försters zu haben, erklärten die Beamten. Es stellte sich jedoch heraus, dass dies nicht stimmte. Es wurde Strafanzeige wegen Diebstahls erstattet.