Wiener Börse startet etwas höher - ATX plus 0,35 Prozent

Wien (APA) - Der Wiener Aktienmarkt hat den Handel am Dienstag mit etwas höherer Tendenz begonnen. Der heimische Leitindex ATX notierte um 9.15 Uhr bei 3.172,51 Zählern um 10,99 Punkte oder 0,35 Prozent über dem Montag-Schluss (3.161,52). Bisher wurden 121.283 (Vortag: 70.899) Aktien gehandelt (Einfachzählung).

Auch an Europas Leitbörsen ging es bergauf. Nach dem schwachen Wochenstart konnten sich die Aktienbörsen damit wieder etwas stabilisieren. Am Montag war die Stimmung an den Märkten von einem neuerlichen Abverkauf bei US-Technologiewerten getrübt worden.

In Wien notierten Rosenbauer unverändert bei 44,60 Euro an. Der Feuerwehrausrüster hat in den ersten neun Monaten operativ leicht zugelegt und den Nettogewinn gehalten. Der Umsatz verringerte sich jedoch wegen neuer Buchhaltungsregeln. Dafür legte das Unternehmen bei Auftragsbestand und Auftragseingang deutlich zu, das Orderbuch ist 1,1 Mrd. Euro dick.

~ ISIN AT0000999982 ~ APA091 2018-11-13/09:24