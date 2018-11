Europas Leitbörsen zur Eröffnung einheitlich freundlich

Frankfurt am Main (APA) - Die europäischen Leitbörsen haben den Handel am Dienstag einheitlich mit freundlicher Tendenz aufgenommen. Der Euro-Stoxx-50 stand gegen 9.30 Uhr mit plus 0,76 Prozent bei 3.218,48 Einheiten. Der DAX in Frankfurt gewann 0,78 Prozent auf 11.414,17 Punkte. In London zeigte sich der FT-SE-100 mit plus 0,38 Prozent auf 7.079,79 Punkte.

Trotz mehrheitlich sehr schwacher Vorgaben von den Übersee-Börsen zeigten sich die europäischen Indizes kurz nach Sitzungsbeginn einheitlich im grünen Bereich. Marktbeobachter verwiesen auf einen Stabilisierungsversuch nach den jüngsten Abschlägen sowie auf mehrheitlich positiv aufgenommene Unternehmensnachrichten.

Ein Top-Thema an den Finanzmärkten ist weiterhin die italienische Haushaltspolitik. Heute läuft eine Frist ab, innerhalb derer sich die italienische Regierung zu Einwänden der EU-Kommission zum Staatshaushalt Italiens für das kommende Jahr äußern muss. Haupteinwand ist die Neuverschuldung, die aus Sicht der Kommission zu hoch ausfällt. Nach wie vor gibt es wenige Hinweise auf ein Einlenken Italiens.

Datenseitig werden wohl die am späteren Vormittag anstehende deutschen ZEW-Konjunkturerwartungen in den Fokus rücken. Bereits in der Früh wurde bekannt, dass die Verbraucherpreise in Deutschland im Oktober so stark gestiegen sind wie seit gut zehn Jahren nicht mehr.

Ein Branchenvergleich in Europa zeigten Tech-Werte und Aktien aus dem Telekom-Sektor unter den größeren Gewinnern. Schwächer tendierten hingegen einige Ölwerte. Im Euro-Stoxx-50 führten ASML Holdings die Gewinnerliste mit einem Kursanstieg um 1,3 Prozent an. Deutsche Telekom verbesserten sich um gut ein Prozent und Orange legten um 0,9 Prozent zu.

In London kletterten Vodafone-Aktien um 5,4 Prozent nach oben. Der Konzern hat im ersten Geschäftshalbjahr wegen teurer Abschreibungen einen Milliardenverlust verbucht. In die roten Zahlen rissen den Konzern 3,5 Milliarden Euro Abschreibungen auf die Geschäfte unter anderem in Spanien und Rumänien sowie in ähnlicher Höhe die Fusion des indischen Geschäfts mit einem Konkurrenten. Allerdings steigt der Serviceumsatz aus eigener Kraft stärker als gedacht, hieß es angesichts der klaren Kursgewinne von einem Marktbeobachter.

Bei den Ölwerten gaben Eni um 1,1 Prozent nach und Total mussten ein Minus von 0,8 Prozent verbuchen. An der Londoner Börse verloren BP und Royal Dutch jeweils um rund 1,3 Prozent an Wert.

~ ISIN EU0009658145 ~ APA099 2018-11-13/09:37